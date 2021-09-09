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馬場浮世繪——百萬挑戰盃昨晚拉序幕

2021-09-09 列印
馬場浮世繪——百萬挑戰盃昨晚拉序幕
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　　昨晚是谷草開鑼賽，連同跑馬地百萬挑戰盃亦拉開序幕，在第六場賽事開始前，馬會高層與贊助商代表進行亮燈儀式，代表這為期約半年的比賽正式展開。今季的百萬挑戰盃將於明年二月二十三日晚上舉行最終回合。

馬場浮世繪

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