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馬場浮世繪——夢幻戰士過終點後拉停

2021-09-09 列印
馬場浮世繪——夢幻戰士過終點後拉停
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　　昨晚第三場賽事，「夢幻戰士」在直路遠遠墮後，遠離本身應有水準，而當過終點之後，更未幾即被騎者周俊樂拉停。及後運馬車駛至，馬兒一拐一拐地行上車，似乎是腳部出現了問題。

馬場浮世繪

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