沈集成潘頓合作起孖 都靈紅星捧公益金盃 莫雷拉谷草開鑼封王

昨晚舉行今季的谷草開鑼戰，莫雷拉策石廄「有苗頭」、方廄「駿爵士」和苗廄「多多寶驥」，三W兼做騎師王。而沈集成與潘頓則憑「幸福友善」和「有運來」合作起孖。至於唯一錦標的公益金盃，就由班德禮策騎韋廄的「都靈紅星」奪得。剛周日開鑼日成績一般的莫雷拉，在昨晚的谷草開鑼賽迅速反彈，先後勝出石廄「有苗頭」、方廄「駿爵士」和苗廄「多多寶驥」，並且成為騎師王。練馬師徐雨石說：「『有苗頭』今仗取得跨季孖寶，取勝姿態比上季煞科戰輕鬆，看來這匹五歲馬在暑假後更為成熟，氣量亦更成長，如今完全知道競賽為何物。今仗我一早卜定莫雷拉策騎此駒，更希望下次他可以繼續操刀，但雷神是大紅人，常常卜滿座騎，實際情況真係要睇睇。」而莫雷拉為「駿爵士」贏馬後說：「上周日我策騎幾匹方廄馬都欠缺運氣，幸好今戰能夠憑『駿爵士』補數，雖然牠排十一檔，但賽前備戰充足，試閘走勢出色，而臨場早段步速亦夠快，有助其克服外檔，成功後上擊敗對手取勝。」「多多寶驥」練者苗禮德則說：「『多多寶驥』在上季後期證明有能力勝任草地賽，而且在煞科戰贏出頭馬，暑假我安排牠一直維持操練，保持大勇狀態，得以在新季之初再拼，雖然今場贏得甚險，但畢竟是跨季再贏，當然令我感到高興，希望牠勝後加分不多， 同時維持狀態，能夠繼續在季初階段爭勝。」此外，沈集成和潘頓昨晚憑「幸福友善」和「有運來」包辦第三口孖寶，練者賽後表示：「今場步速比較慢，『幸福友善』放頭跑，結果順利取勝，其實牠跑泥地亦合適，可惜上季在泥地常遇不利形勢，未能交出應有水準。此駒今季脾性已經沒有上季般急躁，但今場賽前行沙圈時，仍見周身大汗，幸而最終亦交出好表現，勝後加分升上三班，對手會增強，或許對爭勝機會構成影響，屆時要看形勢了。賽前我與潘頓商量，大家都預計『有運來』今場的步速比較慢，因此計畫擺前走，但馬兒出閘緩慢，因此早段用了許多體力搶前，這對其發揮有影響，否則應該會贏得較輕鬆。此駒目前只得四歲，仍然很年輕，相信加分後都續有上升空間。」另外，在田賽開鑼賽三W的田泰安，昨晚亦繼續連場搏殺，最終取得一W三P，其中「木火同明」由他爆出十六倍W，練馬師何良指：「『木火同明』跑三班賽比較吃力，角逐四班賽則有微利，今仗季內初出即順利取勝，令我和馬主都很開心。此駒原本打算由梁家俊策騎，但後來他表示一早已卜定同場『美麗友盈』，分身乏術，剛巧田泰安向我索騎，於是一拍即合。田泰安剛周日沙田開鑼日三W兼捧特首盃，手風正順，可能把好運帶給了我。」記者：文傑、亨利、陳嘉甜