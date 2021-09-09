順理成章——綠續爆發轉谷要防

剛周日開鑼戰的A跑道在壓地前是利追不利放，然而跑完第六場壓地後，餘下四場的偏差則減輕不少，甚至尾場二班千四米賽事更出現前置馬慢放包辦三甲的鏡頭。章名看到一些馬敗於形勢不利或因鞍上人發揮未如理想之下輸掉，在此提出來讓大家再作跟進。先談第一場五班千四米，「綠續爆發」遇慢步速跟前本來無可厚非，但當日未壓地前採取前領戰略並於直路靠近內欄實在未見有利，而睇過其今次表現，看來此駒應以谷草較合，估計牠經熱身後會回師谷草謀戰功。當日第三場四班千二米，賽前章名認為「專一」可縮程施冷箭，但此駒起步後騎者便收慢至尾列，入直路後還跟在馬林內疊，在廿二秒一的末段追回些少失地似是熱身居多，然而論狀態其實已在佳境，再出仍要留意。另外第四場第一班千二米，「飛輪閃耀」的騎法可謂輕描淡寫，經今次熱身後下一仗可見真章。還有第六場四班一千米，「蟲草成名」開閘躍起早失先機，全程的走位及發揮也全無誠意，或許是抱住不敢硬撼老虎的態度，不過以牠上季於新馬賽交出的水準，在四班一般的場合上陣，要再取頭馬應是綽綽有餘。章名