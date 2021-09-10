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馬場浮世繪——金庫神偷全兄弟初出熱倒

2021-09-10 列印
  二○一八年全球最高分賽駒「金庫神偷」的全兄弟馬Frantastic，同樣是由高仕登訓練，千呼萬喚，馬兒於英國時間周三在唐加士達馬場終於首次登場，出戰一場兩歲處女馬賽，並且由戴圖理操刀，自然被捧成大熱門，然而表現未如預期只跑第三，頭馬是臨場易配郗福年的Israr。Israr原定配高俊誠上陣，但高俊誠於早一場賽事墮馬受傷須送院。跑第二的Savvy Victory則屬許晉亨名下，練馬師胡森也為港人熟悉。

馬場浮世繪



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