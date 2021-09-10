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馬場浮世繪——兩日本騎師確診火速病瘉

2021-09-10 列印
  日本騎師丸山元氣和江田照男，上周初確診新冠肺炎，隨即接受隔離治理，當然亦被禁出賽，不過經當地診所稍後檢驗，證明現時已經無恙，預計兩人在下周二可恢復操馬，並於下周末復出上陣。

馬場浮世繪

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