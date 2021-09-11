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馬場浮世繪——蘇兆輝被罰停賽十五日

2021-09-11 列印
馬場浮世繪——蘇兆輝被罰停賽十五日
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  前英國冠軍騎師蘇兆輝（圖）今年演出平平，上周四在希鐸馬場策騎Island Brave贏馬時，疑因違反用鞭條例，被罰停賽兩日，但由於今次是他六個月內第五次觸犯該條例，英國馬會紀律小組因此特別召開聆訊。蘇兆輝親自出席答辯時，強調自己沒有刻意虐待馬匹，而五次觸犯條例中，只有兩次是用鞭過多，另外兩次則是馬鞭打在不適當位置，而這是因為他早前接受手術後，肩膊較前軟弱所致。

  紀律小組考慮到蘇兆輝的供詞，最後判決罰其停賽十五日，不過其中五日可以押後執行，其餘十日由下周五開始，所以蘇兆輝可在下月首個周末復出策騎。



馬場浮世繪

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