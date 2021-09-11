賽馬韋論——路程根據馬 季初宜秤高

進行了兩次賽事，除了有五駒勝出跨季孖寶，新勝馬上名率也高達六成，顯示季尾有表現之馬可調高評級。另不少半冷頭馬如「得賞」、「駿爵士」和「都靈紅星」，也曾在該路程贏馬，可見路程根據無疑是季初階段值得重視的一環。十八場頭馬中，只有三駒賽前曾往從化操練，方廄旗下之「駿爵士」又建功，果真是從化之王，而雷神已連續三季助方仔開齋，且看同樣近兩季開齋馬由雷神主理之蔡廄，於周日合作賽前試足兩閘之「跳出世界」，能否照辦煮碗？至於全部頭馬在季前都曾試閘，雖然未試大閘即出賽的馬匹不多，惟未有試閘也上名的也有三駒，全是出戰千二米以下路程，可見有否試閘與出擊意欲未有掛鈎。最後特別一提，新季官台節目《賽後你點睇》，其資料組將當天賽事各場上名馬跑法以圖片顯示，讓馬迷一圖即能看清當日偏差形勢，值得Cap圖留為刨馬之用。韋少