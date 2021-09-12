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B女靚馬——駿皇星試閘吸引

2021-09-12 列印
　　今日賽事編排三場泥地，我最鍾意第二場「駿皇星」，此駒上季跑泥地千二曾經贏馬，性能有根有據，早前連課試閘走勢吸引，兩次都輕鬆勝岀。今次配馬雅只要早段放得出，然後移入內欄，相信好有機會跑入三甲，絕對不能忽視。同場我會要埋「鋼鐵福陞」同「一路順風」。

　　另外，第九場跑直路賽，我就揀咗「傳盛」呢匹路程專家做馬膽。佢上季八戰同程只得一次甩三甲，表現忠心準繩。八月尾出試泥閘，早段反應良好，明顯勇態繼續保持。今場排六檔算幾好，只要出閘後能夠搶前順走，隨時一放到尾，三甲非常穩陣。同場我要埋「大金庫」同「知道再勝」。



B女
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