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伊仁絮語——正義駒一哩最好

2021-09-12 列印
　　第一場「正義駒」降至五班後，整體演出明顯較前進步。前仗跑沙田千六受制於外檔，大部分時間均沒有遮擋，末段維持走勢，最終僅以一個馬位負於「開心大師」及「金剛福星」等駒而得殿軍，走勢吸引；翌仗渡江並增程跑千八，臨場備受追捧，可惜在最後二百轉弱，未能上名。雖然此駒能力普通，但幸好操練正常，今仗唞夠回師一哩，可作冷配。對手可留意「雪茄之友」及「行樂之光」。

　　第二場「一路順風」開鑼日角逐千二，臨場為七十倍大冷門，結果在霍宏聲胯下以四個馬位負於超班馬「包裝長勝」，如非直路上多次受阻，理應跑得更近。今仗回師首本泥地千二，再由贏馬拍檔田泰安操刀，戰意明顯，雖然排位欠佳，但近況仍勇，將有更大威脅。



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