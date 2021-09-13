希斯喜中三元 三練兩騎梅開二度 薛恩四W封王聚財

昨日薛恩憑「會展達人」、「皇者精芯」、「金碧科」和「聚才」四喜臨門，並於第九場後提前成為騎師王。至於「皇者精芯」和「聚才」的練者希斯，則另贏「皇帝金」中三元。其餘葉楚航、鄭俊偉、陳嘉熙、潘頓和丁冠豪都梅開二度。另外，史卓豐第四場犯規，被罰停賽兩日。薛恩和希斯是昨日的大贏家，前者四W兼做騎師王，後者則中三元，而他們合作勝出「皇者精芯」和「聚才」，前駒今仗初出被捧成獨贏一點四倍的大熱門，結果順利開齋，馬主李妮和丈夫陳國泰邀請前教育局長吳克儉一起拉頭馬，分享勝利喜悅。李妮賽後說：「我向來喜歡淺紫色，所以今天穿了這個顏色的裙子入場，配襯『皇者精芯』的粉紫色綵衣，以作打氣。此駒今仗在港初出，獨贏被馬迷熱捧至一點幾倍大熱門，令我心情非常緊張，因為大家都對牠都有期望，很高興最終順利交出頭馬，希望將來跑草地也可以勝任。這匹馬是我先生親自挑選，他很喜歡馬兒的型格和血統，如今一出即勝，老公應記一功。另外我也感謝練馬師希斯，騎師薛恩和整個馬房團體對此駒的悉心照顧。」其餘「會展達人」和「聚才」昨日都由薛恩經手贏馬，前駒馬主梁天富說：「賽前我對『會展達人』有信心，因為馬兒最近試閘走勢更成熟，有一股衝勁，狀態明顯冒起，最終亦能夠季內一出即勝，令我十分開心。」「聚才」馬主梁冠華則說 ：「『聚才』其實是一匹優秀的馬，可惜受到腳患困擾，影響了進度，很開心如今健康養回，並且交出好表現。據希斯透露，他將部署馬兒在十月一日跑級際賽，希望繼續能有佳績。」至於希斯與潘頓勝出的「皇帝金」亦有紀念價值，因為除了是騎者在港第一千三百W，亦是希斯與馬主蔡惠宏醫生相隔多年後合作再贏馬。蔡醫生表示：「我與希斯是多年朋友，二十多年前已曾合作，我名下的雌馬『勝威旺』便是其訓練，勝出香港打吡，其實練者之前在澳洲，彼此仍一直保持聯絡，我相信他今季的成績會比上季出色，很開心相隔多年後，我們憑『皇帝金』再度合作取勝。此駒上季仍未適應水土，今季更為成熟下，體重回復理想水平，希望其進度保持，繼續交出好成績。」另一方面，鄭俊偉昨日憑「鋼鐵福陞」和「金碧科」起孖，他表示：「『鋼鐵福陞』末段與『豐彩華庭』鬥得難分難解，當時我的心情非常緊張，很擔心會被對方趕過。今場『鋼鐵福陞』守包廂位賺了點形勢，但賽後莫雷拉報告，馬兒很忠心受騎，由於草地賽的對手較強，所以安排牠跑泥地，有利突圍，牠今季由三歲轉四歲，仍然很年輕，應該尚有進步空間。」「『金碧科』的馬主對我表示，薛恩過往夥拍此馬獲一冠兩位置，人馬應合拍，因此希望今仗重配薛恩，而我當然尊重馬主的意願。此駒早前腳部有關節炎，影響了進度，但評分亦減至現時的三十五分，身處五班佔有班利，今場牠贏來有點運氣，因為早段步速甚快，讓其搵到好位，最終順利交出頭馬。」鄭俊偉續說。記者：文傑、亨利、陳嘉甜