馬場浮世繪——陳嘉熙開齋獎金快露

華將陳嘉熙今年已經二十七歲，按規定要自動升格為大師傅，但馬會仍讓其減七磅上陣，直至勝出第四十五場頭馬為止，結果他亦非常懂得珍惜，昨日便憑「獎金大王」和「鋒芒快露」包辦大冷孖寶，表現爭氣。陳嘉熙說：「今季我最大的轉變是成為自由身騎師，香港騎師的競爭向來激烈，但我深信只要能上陣，便有機會爭取好成績，希望藉今天起孖，可以有助增加更多練馬師對我的信心，能夠給予我支持。此外，我很感激舊波士方嘉柏，雖然我已不是見習生身分，但他仍然履行當初的承諾，盡力給予我支持，不時加以鼓勵，提出許多寶貴的意見。同時我也要感謝航哥，讓我有機會策騎『獎金大王』出賽，此馬有前速，只要順住其走勢，跑得舒服，便可發揮出水準。至於方廄的『鋒芒快露』，我覺得牠跑千四米及千六米較合適。」馬場浮世繪