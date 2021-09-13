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馬場浮世繪——潘頓贏1300W含金量足

2021-09-13 列印
馬場浮世繪——潘頓贏1300W含金量足
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潘頓昨日為希廄「皇帝金」打開勝利之門，而此場頭馬亦是騎者來港後的第一千三百W，能夠踏入一個新里程，當然值得紀念，所以賽後見潘頓與希斯齊齊做出代表一千三百的手勢，騎練都顯得非常開心！

馬場浮世繪



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