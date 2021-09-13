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馬場浮世繪——鄭俊偉何良今季鬥急進

2021-09-13 列印
馬場浮世繪——鄭俊偉何良今季鬥急進
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上季首次收警告信的何良和鄭俊偉，今季都明顯變得急進，昨日第二場這兩個馬房的「鋼鐵福陞」和「豐彩華庭」，便於終點前鬥得難分難解，最終前駒險勝，而鄭俊偉憑此馬開齋後，再於第四場勝出「金碧科」起孖！

馬場浮世繪



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