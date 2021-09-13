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﻿Chok王心得——次輪谷戰 雷神威猛

2021-09-13 列印
  周三將有八場谷草C欄賽事，是新馬季的第二次谷戰，安排與對上兩個馬季同期有異有同，前季跑九場A欄，上季跑八場C欄。看罷該兩次谷戰賽果，赫然發現一至三檔馬甚醒神，不管是短途或一哩路程，前季共有八駒跑入頭兩名，去季亦有八駒躋身連贏。換句話說，如果該兩晚買Q唔揀一至三檔馬，收錢機會微乎其微。

  另一方面，騎師莫雷拉於該兩次賽事殺紅了眼！氣勢一時無倆，兩次賽事分別騎「邊個邊個」、「競駿時代」、「喜勝駒」、「快樂實在」、「王者奇兵」、「寶山鷹」、「醒目勇駒」、「綠野先駒」、「天地人」、「全心全意」、「喜勝駒」、「甜酒杯」、「機緣巧俠」、「鴻圖巨星」、「追風驥足」、「仙履奇遇」與「綠色時代」，共獲六冠一亞兩季兩殿，一連兩季都中三元，佳績有目共睹。



洪禮輝
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