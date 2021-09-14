輝灑自如——有準備 方有機會

勤有功是任何人都懂得的道理，特別是在現今競爭激烈的社會，稍為怠慢便會被洪流蓋過。香港賽馬絕對是全球競爭最激烈的圈子之一，能夠在此取得成功的每個人，絕對沒有一個是僥倖的。每位騎師上陣前，除要了解自己的坐騎實力，也必須對整場賽事做足功課，例如對手的實力、跑法都要一一掌握，才可確保自己取得最佳際遇。一流的騎師可以在賽前向馬主解釋將如何發揮，沿途怎樣走位等，當然做不做到其實講究運氣，但這份誠意是任何人都會接受的。今季已舉行過三次賽事，有個別騎師的發揮確實不堪入目，明明手執有機會的坐騎，偏偏走位卻出奇拙劣，輸一場半場其實不重要，但當明眼人都看到跑法欠誠意，賽前備戰不足，試問又如何可放心再給予更多機會？朱鎮輝