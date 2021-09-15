重點出擊——情趣 老而未頹

第一場五班千八米，霍利時安排三駒上陣，筆者較睇好「情趣」。按常理推測，霍公子初到貴境未開勝門，作為父親應安排實力馬供乖仔搏殺，但問題是若果「睡眠攻略」能力過人，又豈會淪落至五班呢？況且三駒之中，只有「情趣」曾經六勝，其他兩駒尚是處女馬，因此不能以人情角度猜度。回說老家伙「情趣」，上季尾落入五班配見習生，全程走外疊之敗績不能作準，並非力有不逮。今倘換上田泰安，除了是贏馬配搭，再看上季336場次谷草二千二，能與「動力飛鷹」接近爭三、四名，前駒之後可兩勝頭馬，說明「情趣」實力未盡退化；隨後跑谷草千八，途中多番內閃難以策騎，能與之後贏馬的「紅麗舍」接近，證明評分有迴旋餘地。今仗難得排靚檔，本身亦具氣量，季初階段比較着數。暑假期間連番拍試，狀態得以保持，有權先替霍利時取得今季首捷。安西教練