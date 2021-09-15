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伊仁絮語——勇趣絕非下駟

2021-09-15 列印
　　第一場「睡眠攻略」仍是處女馬，但上季降落五班後即有接近表現，上仗跑谷草一哩僅以頸位不敵「福星高照」，表現尚佳。以往跑千八米曾負頂磅跑入位置，可見此程能力不差。近日晨課走勢有力，今次可以一試。最強對手是已熱身及強配潘頓的「榮冠大道」。

  第七場「勇趣」來港前名為「信念合一」，曾出爭大不列顛錦標。於外地初出一役能擊敗應屆皇家雅士谷白金漢宮錦標季軍「哄動」，看來應非下駟。前仗備受追捧，最終只負於「場場精綵」及「魅影揚飛」等谷草好手，今仗對手非強，應可闖入前列。



Ian

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