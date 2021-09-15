B女靚馬——中華威威又再放到

今晚谷草跑八場賽事，小妹第一眼就睇中第四場隻「中華威威」，此駒上季尾跑谷草千二米贏馬之後，就上咗從化提早放暑假，不過至今備戰足足三個月，非常有誠意；再睇佢最近一課大閘，沿途前置順住走，睇落狀態唔差。今仗久休復出，勝在準備多時，而且仲排個好檔，只要出閘順利，隨時跨季再下一城。其實今場對手唔算突出，「中華威威」只要交回正常水準，加上配田泰安人馬合拍，有機會再次一放到尾。同場我會揀埋「紅鬃烈馬」同「喜駿之星」。另外，第五場心水我揀「同盟力量」，佢上季跑谷草千二雖然只能入位，能力似乎有限，不過姚本輝心急向馬主交代，所以鬥志不用懷疑，況且此駒早前試閘有好走勢，姿態非常輕鬆，現時狀態一定弗過上季，所以今場係一個取勝好機會，期待佢能夠交出好成績。同場我會揀埋「友心友型」同「仲得威」。B女