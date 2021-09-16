潘頓一W三P封王 霍利時父子攜手贏 何澤堯開齋起孖捧盃

昨晚谷中舉行八場賽事，何澤堯先憑呂廄「辣得驕」打開今季勝門，繼而以羅廄「俏芳華」捧走鄉村俱樂部盃，但在騎師王方面仍不敵潘頓，後者取得一冠兩亞一季，以四分壓倒何澤堯。其餘霍利時與霍宏聲憑「睡眠攻略」食頭胡，父子齊齊開齋。何澤堯昨晚實力座騎甚多，賽前已經備受看好可以打開今季勝門，最終他沒有令捧場客失望，先後勝出呂廄「辣得驕」和羅廄「俏芳華」，與呂健威、羅富全齊齊開齋。至於「俏芳華」今仗跨季連捷，並且捧走鄉村俱樂部盃，練者羅富全表示：「『俏芳華』今仗只以馬頸位之微取勝，看得我非常緊張，可能牠季內初出和初上三班，目前狀態未算最弗，因此贏得比較險。下仗我仍會安排此駒跑快活谷一六五○米，由於牠今場末段遲遲才發揮出後勁，日後可能會增程而戰，但一定會主攻快活谷，目標是爭取成為跑馬地百萬挑戰盃盟主 。」而「辣得驕」練者呂健威說：「『辣得驕』上季經常抽排外擋，結果被逼留得太後追趕，今仗抽一檔有利，終於不用留得太後，其實賽前馬兒的氣管曾有少許血，幸而情況不嚴重，希望其健康問題可以受到控制，繼續爭取好成績。」此外，潘頓昨晚憑一冠兩亞一季成為騎師王，而「明欣賞」正是在其胯下取勝，馬主曾向欣透露：「賽前我對於『明欣賞』的信心不大，潘頓則表示此駒今仗排十二檔，並不適合搶前，最重要的反而是令牠沿途走來舒服，最終順利得勝，騎者的發揮當然應記一功。」另一方面，田泰安、賀銘年和巴度昨晚都有馬贏，其中「鑽石福星」在田泰安經手開胡，練者丁冠豪表示：「『鑽石福星』今仗刻意報跑四班賽，因為我覺得在四班負輕磅，總好過在五班負重磅，況且上季尾牠亦曾在四班賽跑過殿軍。此駒比較遲熟，而且有懶性，需要時間成長，上季尾其表現已相當不錯，暑假我收到田泰安來電索騎，甚為識貨，之後亦交由他操練，而今仗騎者亦不負所託。」而賀銘年則憑沈廄「大武士」贏馬，賽後練者沈集成指：「『大武士』上場季內初出，跑沙田直路賽雖然落敗，但可收開氣之效，此駒目前已經八歲，失去了以往的前速，現階段跑千二米會更合適，而上季尾牠曾在谷草接近，所以今仗轉戰窄場，賽前原本想搵陳嘉熙策騎，可是他造不到磅，因此易配賀銘年，結果憑排內檔兼步速形勢合適下，終於重啟勝門。」至於巴度就勝出熱門的「種福者」，練者文家良說：「『種福者』上季尾幾仗不勝有位，狀態明顯當銳，今季牠延續了上季尾的勇態，而且走勢愈來愈成熟，同時巴度今仗騎來很有智慧，跟住前領馬走，讓此駒沿途走得舒服，論馬跑沙田和快活谷均合，日後可以作雙線發展。至於『大家開心』今仗跑第三也不太令人意外，因為牠上季曾在谷草交出好表現，今次排二檔的幫助很大。」記者：文傑、亨利、陳嘉甜