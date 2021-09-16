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馬場浮世繪——霍利時霍宏聲父子檔開齋

2021-09-16 列印
馬場浮世繪——霍利時霍宏聲父子檔開齋
馬場浮世繪——霍利時霍宏聲父子檔開齋
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霍宏聲今季新來客串，但開鑼後跑過三次賽事都無表現，令外間出現質疑其騎功的聲音，但他昨晚終於作出反擊，頭場策騎時廄「睡眠攻略」順利報捷，人馬齊齊開齋！另外一提的是，霍利時今場出馬三匹，結果「睡眠攻略」贏馬、「怡威」跑季軍，「情趣」獲殿軍，擺明是志在必得。事實上，賽後霍利時似乎非常高興，抱起乖仔影頭馬相，動作相當搞笑。隨後聲仔又與媽媽霍太來個擁抱，場面溫馨感人。

賽後霍宏聲說：「賽前我有操過『情趣』，後來與爸爸開會，一致同意我騎『睡眠攻略』。賽前我已有信心，今晚可以開齋，結果真的夢想成真，可以在香港交出頭馬，當然感到十分開心。」



而霍利時接受訪問時透露，父親霍奧文已來電恭賀他們父子齊齊開齋。霍利時表示：「我們一家人都十分開心，賽前我們已經對『睡眠攻略』有信心，而我從來沒有懷疑兒子的騎功，因為他曾在南非勝出一級賽。」

馬場浮世繪

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