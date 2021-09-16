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馬場浮世繪——潘頓新季日日贏

2021-09-16 列印
馬場浮世繪——潘頓新季日日贏
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潘頓昨晚憑賀廄「明欣賞」贏馬，此駒今仗獨贏有十三倍，或者是因為排十二檔的關係，但潘頓發揮出色，早段成功留後找遮擋，末段在內欄一衝而過。查潘頓今季開鑼至今日日有馬贏，手風實在非常之順！

馬場浮世繪



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