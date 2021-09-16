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馬場浮世繪——大武士飛到馬到

2021-09-16 列印
馬場浮世繪——大武士飛到馬到
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沈集成昨晚憑「大武士」取得頭馬進帳，此駒今仗的獨贏賠率在閘前由四十倍開始不斷落飛，最終以七點八倍開跑，結果飛到馬到，成功於賀銘年胯下取勝，有識之士認真眼光獨到！

馬場浮世繪



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