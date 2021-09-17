騎師潘頓前晚策騎「明欣賞」爆冷贏馬，成為唯一一位開鑼至今四個賽馬日均交出頭馬的騎師。周日沙田賽事，其九匹座騎裏，多匹為實力賽駒，預期會被捧成熱門。潘頓坦言持續每個賽馬日交出頭馬，其中「合約精神」和「馬力佳」將是爭勝分子。羅富全馬房的「合約精神」，上季曾由潘頓策騎在田草千四米贏馬，周日此駒復出跑千二米，潘頓分析說：「上季『合約精神』跑過幾場後才開始進步，逐漸懂得陣上留力，於是其表現亦隨之得到改善，在取得在港首場頭馬後，亦能夠繼續上名，今季馬兒年長一歲，冀望進度能夠持續。早前我重新過檔為牠試閘，輕易以第三名過終點，落後勝出馬不遠，演出令我感到滿意。周日『合約精神』出戰曾上名的田草千二米，希望臨場可以克服重磅，跑出本身應有水準，有條件走入三甲一席。」過去兩次沙田日馬，希斯馬房的初出新馬「緊張大師」和「皇者精芯」均贏馬而回，周日希廄又有一匹「馬力佳」列陣，潘頓說：「我當然希望此駒可以為我帶來勝利，雖然我只在上周才首次策騎牠試泥閘，但當時是跟較高分的馬同試，但『馬力佳』的走勢依然毫不遜色，直路上在受到壓力時，依然能奮力上前，最後以第二名過終點，表現及格有餘，無疑初出馬能否跑回晨課和試閘水平，始終難以預料，但如果牠能夠做到，理應可以在前列歸來。」最後，潘頓表示「足金好球」最近操練及試閘時的表現均見不俗，顯然經過暑期之後，現階段的進展良好。無疑今季牠在高分起步，爭勝難度較上季大得多，幸而牠本身出賽次數不多，按理仍有進步空間。今仗「足金好球」出戰千六米亦是最正宗路程，冀望牠能夠演出理想，走入前列最接近位置。特約記者：文傑