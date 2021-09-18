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馬場浮世繪——葛威法下年接任羅迪普工作

2021-09-18 列印
  以法國為基地的阿加汗牧場日前宣布，將委任練馬師葛威法，接替將在今年結束時退休的羅迪普，在位於古維厄的Aiglemont私人訓練中心的馬匹訓練工作。

  葛威法為高多芬的Flying Start賽馬課程畢業生，然後在Darley賽事中心工作四年後，轉任羅迪普的馬房任副練馬師，他在二○一一年正式獲練馬師牌照。去年他贏出四場一級賽，包括憑「看著我」贏出羅斯齊爾德大賽，今年葛威法暫時贏出四十九場頭馬。雖然他將成為阿加汗在法國的主任練馬師，但他在尚蒂伊的馬房仍會維持運作。



馬場浮世繪
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