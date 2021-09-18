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馬場浮世繪——馬來西亞恢復跑馬

2021-09-18 列印
  由於疫情嚴峻關係，馬來西亞自六月開始全面停止賽馬，經過超過三個半月之後，當地將於下周六恢復跑馬，一連兩日在雪蘭莪馬場舉行賽事。不過，當地馬會十分着重防疫工作，所有馬場工作人員均已接種疫苗，暫時公眾席只接受五百位已接受兩次疫苗注射的馬迷進場。

馬場浮世繪

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