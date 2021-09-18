馬場浮世繪
馬場浮世繪——馬來西亞恢復跑馬
馬場浮世繪
食肆生意料增25% 水上樂園爆滿 食玩慶中秋 市道勁反彈
下周二便是中秋佳節，疫情持續受控，加上消費券帶動，市民都選擇外出慶祝。有餐飲業代表指節日生意理想，訂座率有八至九成，整體生意可望增長兩成五；蘭桂坊更指不論大小餐廳，預約早已爆滿。佳節玩樂當然不能缺少，...
2021-09-18
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上合會議提堅定制度自信 習近平：不接受師爺般說教
國家主席習近平下午在北京以視像方式，出席上海合作組織成員國元首理事會會議，並發表講話，呼籲上合組織成員國要堅定制度自信，絕不接受「教師爺」般頤指氣使的說教，堅定支持各國探索適合本國國情的發展道路和治理...
2021-09-18
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澳轉投英美 潛艇合約「泡湯」 法防長怒斥被美背後捅刀
美英協助澳洲打造核潛艇艦隊，令法國因而失去替澳洲興建核潛艇的合約。法國為此震怒，形容猶如「被人在背後捅了一刀」，怒批拜登政府行為與特朗普政府無異；隨後更宣佈取消一場美法同盟慶祝以示不滿。法國國防部長帕...
2021-09-18
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城市花園享維港煙花海景
港島東屋苑向來是中產家庭熱門考慮地區，其中北角城市花園甚具規模，臨海而建，配套齊全。是次精選屋苑一個複式放盤，實用面積1216方呎，三房一套設計，大廳裝潢雅致，陳設有品味，一室採光度高，賣點是對正維港...
2021-09-18
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港股反彈252點 全周仍瀉1285點
港股止瀉，主要靠科技股發力回升，重上24800點後全日大部份時間於該水平爭持，尾市受富時50指數換馬推升大市成交下，以全日高位收市，報24920點，彈252點，惟全周計恒指仍累跌4.9%或1285點。...
2021-09-18
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城主保衞戰 迪布尼 爭「聖」防後浪
奇雲迪布尼一直是曼城中場核心，惟六月尾踏入而立之年，持續受到傷患困擾，隊中地位還被新星菲爾科頓，以及新隊友基亞利殊威脅。這名比利時國腳英超休戰三輪後，周中歐聯復出擔正熱身，今晚聯賽地頭迎戰修咸頓，揚言要比以往更落力證明領袖身份不變，可望領軍奏捷開讓球主客和讓兩球「主勝」。（Now622台今晚10:00直播） 過去五季英超三度成為助攻王的迪布尼，今年一月起飽受傷患困擾，去季所有戰線最後三十二場僅出場十八次，錄得七球三助攻。他今季首輪聯賽作客0:1不敵熱刺後備上陣後，又因為足踝受傷缺陣之後三輪，直到周中歐聯主場6:3炒RB萊比錫復出，正選披甲七十一分鐘錄得關鍵傳球、過人和搶斷各...
2021-09-18
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新GoPro｜GoPro HERO10宣傳片釋出 9.16發布講到明是A New Era
今日科技界真係忙到甩轆！半夜睇完Apple發布會，今日又有小米全球新品發布會，連GoPro都參一腳，搶先釋出GoPro HERO10宣傳片，在明日發布前先曝光，吸引大家眼球！>> 按此即看
2021-09-15
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過磅又爆口水戰 鍾培生忽然咆吼 林作零反應
林作和鍾培生今日進行拳賽，二人昨日在過磅儀式上都表示好有信心，鍾培生提出如首回合未能K.O.他就加碼100萬，又說母親怕他打得林作太傷，連日為他守齋誦經。而在合照時，鍾培生突然握拳咆吼，但身旁的林作就...
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好好過日子——安逸必須貪圖
一九九一年搬到現在的住處，不知不覺就住了三十年。 如果看着身邊的事物變化，比如對面商場裏的舖子開了又關，關了又開，又比如剛搬來的時候，鄰居家的孩子剛剛出生，現在在電梯裏碰到，已經都可以為人父母了。在這樣的情形下，才覺得時光流逝。但如果不留意這些，只顧着自己過日子，每天上樓下樓，出街歸家，對時光沒有太多留意，突然被人提起說你已經在這一幢大廈住了三十年了，心裏會怦地跳一下，覺得似水流年，日子不知是如何散落到這三十年的時光河流之中。 這就覺得時間過得飛快了。 其實香港像我這樣一個住處住幾十年的人很多，住慣了一個地方，樣樣順手順腳，便也不想動了。這當然也跟性格有關，只要能夠好好過日...
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馬場浮世繪——葛威法下年接任羅迪普工作
以法國為基地的阿加汗牧場日前宣布，將委任練馬師葛威法，接替將在今年結束時退休的羅迪普，在位於古維厄的Aiglemont私人訓練中心的馬匹訓練工作。 葛威法為高多芬的Flying Start賽馬課程畢業生，然後在Darley賽事中心工作四年後，轉任羅迪普的馬房任副練馬師，他在二○一一年正式獲練馬師牌照。去年他贏出四場一級賽，包括憑「看著我」贏出羅斯齊爾德大賽，今年葛威法暫時贏出四十九場頭馬。雖然他將成為阿加汗在法國的主任練馬師，但他在尚蒂伊的馬房仍會維持運作。 馬場浮世繪
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