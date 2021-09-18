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賽馬韋論——一於專攻千二米

2021-09-18 列印
　　今季《星島馬訊》有個新專欄名最引起韋少注意，叫做「專攻千二米」，這五個字值得大家反思及探究。事實上，正因香港跑馬主流是千二米，賭馬最值得研究也是千二米，而除了田草A及B字頭的跑道，其餘賽道出賽馬匹上限為十二匹，理論上命中率相對較大，而步速亦甚少出現古怪慢放，走位圖的預計也相對精準，陣上古怪騎法也較少。在偏差上，如地快及正常泥地，千二米（除了田A）由內疊前置馬匹包Q的比率其實甚高，極至到上周日最尾一場泥地賽，以及周三的谷草尾場，也是由前置冷門馬主導賽果。由此推論，如非鴛鴦地嚴重，千二米長期吼實沿途守前六位的馬匹是除笨由精，此策略用於谷草壓地後及季初、季尾的極快場地，功效尤其顯著。

　　來到周日賽事，暫時乍雨乍晴，如果屆時似周三賽前般未有灑水的話，地快出現極端利前置的機會甚高。那麼，絕不要看輕牌面較差的上班馬「明月千山」、「瑪神好運」、「翡翠鳳凰」，以及轉場有前速的「宜春輝煌」。



韋少

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