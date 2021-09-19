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B女靚馬——有主意人強馬勇

2021-09-19 列印
　　第二場四「有主意」上季只一次無獎金收，表現忠心準繩，睇佢早前試閘狀態大勇，沿途愈走愈勁，就算岀閘慢咗都難佢唔到，明顯比上季進一步成熟，今次絕對有力一岀即勝，所我對佢充滿信心。同場我要埋「連利福將」同「馬力佳」。

另外第四場「合約精神」質素唔差，加上今場回配贏馬拍檔潘頓，排四檔亦有利，只要入彎守到好位，相信都有機會再開勝門。今場我要埋「當家信心」同「瑪神好運」。



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