伊仁絮語——博愛友威爭勝要角

第十場「超級軍團」是一級賽澳洲打吡亞軍馬，亦多次在級際賽上名，儘管較長路程應才合發揮，但上仗久休復出並角逐不合腳法的千四米，末段也收復不少失地而追入第六。今仗增程出戰，加上負磅仍輕，可望跑得更接近。對手是上季初次即入位的「快益善」。
Ian
下周二便是中秋佳節，疫情持續受控，加上消費券帶動，市民都選擇外出慶祝。有餐飲業代表指節日生意理想，訂座率有八至九成，整體生意可望增長兩成五；蘭桂坊更指不論大小餐廳，預約早已爆滿。佳節玩樂當然不能缺少，...
2021-09-18
國家主席習近平下午在北京以視像方式，出席上海合作組織成員國元首理事會會議，並發表講話，呼籲上合組織成員國要堅定制度自信，絕不接受「教師爺」般頤指氣使的說教，堅定支持各國探索適合本國國情的發展道路和治理...
2021-09-18
美英協助澳洲打造核潛艇艦隊，令法國因而失去替澳洲興建核潛艇的合約。法國為此震怒，形容猶如「被人在背後捅了一刀」，怒批拜登政府行為與特朗普政府無異；隨後更宣佈取消一場美法同盟慶祝以示不滿。法國國防部長帕...
2021-09-18
港島東屋苑向來是中產家庭熱門考慮地區，其中北角城市花園甚具規模，臨海而建，配套齊全。是次精選屋苑一個複式放盤，實用面積1216方呎，三房一套設計，大廳裝潢雅致，陳設有品味，一室採光度高，賣點是對正維港...
2021-09-18
港股止瀉，主要靠科技股發力回升，重上24800點後全日大部份時間於該水平爭持，尾市受富時50指數換馬推升大市成交下，以全日高位收市，報24920點，彈252點，惟全周計恒指仍累跌4.9%或1285點。...
2021-09-18
奇雲迪布尼一直是曼城中場核心，惟六月尾踏入而立之年，持續受到傷患困擾，隊中地位還被新星菲爾科頓，以及新隊友基亞利殊威脅。這名比利時國腳英超休戰三輪後，周中歐聯復出擔正熱身，今晚聯賽地頭迎戰修咸頓，揚言要比以往更落力證明領袖身份不變，可望領軍奏捷開讓球主客和讓兩球「主勝」。（Now622台今晚10:00直播） 過去五季英超三度成為助攻王的迪布尼，今年一月起飽受傷患困擾，去季所有戰線最後三十二場僅出場十八次，錄得七球三助攻。他今季首輪聯賽作客0:1不敵熱刺後備上陣後，又因為足踝受傷缺陣之後三輪，直到周中歐聯主場6:3炒RB萊比錫復出，正選披甲七十一分鐘錄得關鍵傳球、過人和搶斷各...
2021-09-18
各位素食人士請注意！今次小編挑選咗幾款素食月餅，每一款都好好味！除咗素月餅外，仲揾嚟幾款新口味嘅月餅，啱晒鍾意試新嘢嘅你～
2021-09-15
林作和鍾培生今日進行拳賽，二人昨日在過磅儀式上都表示好有信心，鍾培生提出如首回合未能K.O.他就加碼100萬，又說母親怕他打得林作太傷，連日為他守齋誦經。而在合照時，鍾培生突然握拳咆吼，但身旁的林作就...
2021-09-18
一九九一年搬到現在的住處，不知不覺就住了三十年。 如果看着身邊的事物變化，比如對面商場裏的舖子開了又關，關了又開，又比如剛搬來的時候，鄰居家的孩子剛剛出生，現在在電梯裏碰到，已經都可以為人父母了。在這樣的情形下，才覺得時光流逝。但如果不留意這些，只顧着自己過日子，每天上樓下樓，出街歸家，對時光沒有太多留意，突然被人提起說你已經在這一幢大廈住了三十年了，心裏會怦地跳一下，覺得似水流年，日子不知是如何散落到這三十年的時光河流之中。 這就覺得時間過得飛快了。 其實香港像我這樣一個住處住幾十年的人很多，住慣了一個地方，樣樣順手順腳，便也不想動了。這當然也跟性格有關，只要能夠好好過日...
2021-09-18
第四場四班一二○○米。此場隔晚熱門是五升四的「瑪神好運」和「明月千山」。無疑前駒跨季打疊三場入Q，五歲馬正值大勇；「明月千山」則兩試從化草閘均按實大勝，不排除轉石廄後重踏正軌，現在才真正顯身價。不過兩駒畢竟是初次重返四班，而本身已習慣了五班步速之後，或須一兩場適應，熱捧總覺不划算。 而在原班四班馬又各有缺點之下，四歲初出的「場長勝」隔晚有十倍，不無可博之道。 「場長勝」為四歲澳洲PPG，早於上季已來港，三月已開操，六月初試田草一千米閘，表現其實不算太差，但沒安排上陣，明顯是有心操好才出。之後暑期到從化繼續操，一直無休，到八月中重回香港，八月二十四日再試泥閘，雖然前速不算進步...
2021-09-19