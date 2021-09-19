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伊仁絮語——博愛友威爭勝要角

2021-09-19 列印
　　第五場「博愛友威」上仗復出跑嫌短千四，末段後上不俗，最終負於「皇帝金」及「星夢帝國」等駒而得第五，表現恰可。雖然其勝出率偏低，但今仗重返勝途，並由潘頓策騎，威力當然大為提升。上季跑田草千六在蘇銘倫胯下後上制勝，蹄下敗將如「果然友」、「幸運精選」、「皇寶」、「合夥年代」和「大有心得」，甚至跑第七的「鋒芒快露」之後亦能交出頭馬，可見426場次的水準甚高。經過一場熱身後，復課狀態有進無退，實屬爭勝要角。

　　第十場「超級軍團」是一級賽澳洲打吡亞軍馬，亦多次在級際賽上名，儘管較長路程應才合發揮，但上仗久休復出並角逐不合腳法的千四米，末段也收復不少失地而追入第六。今仗增程出戰，加上負磅仍輕，可望跑得更接近。對手是上季初次即入位的「快益善」。



Ian
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