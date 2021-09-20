巴度起孖做騎師王 周俊樂沈集成葉楚航兩W 南莊之歌爆冷捧盃

昨日唯一錦標是中華游樂會盃，結果由沈廄「南莊之歌」爆十八倍W勝出，練者沈集成另贏「博愛友威」，騎者巴度另贏偉廄「安頌」兼成為騎師王。其餘周俊樂勝出「電玩時代」和「蟲草成名」，葉楚航贏「快樂歡騰」和「星夢帝國」，莫雷拉勝出「皇龍福將」和「常拼常勇」，以上騎練全部起孖。另外，彭國年第三場犯規罰停賽兩日。昨日成為騎師王的巴度，分別勝出「安頌」和「南莊之歌」，後駒今仗捧走中華游樂會盃，馬主施仲樂賽後說：「我的嫲嫲最近過身，我們一家人都非常難過，沒有太多心情睇跑馬。嫲嫲知道我十分熱愛賽馬，相信她在天之靈知道『南莊之歌』今次勝出兼捧盃，也會替我們一家人高興，此駒是我挑選來港，我會把今場頭馬獻給天上的嫲嫲。賽前我對『南莊之歌』沒有太大信心，但巴度發揮出色，順利勝出。我認為牠在三班有得爭，上季是我建議嘗試跑沙田千四米，結果牠在該程取勝，其後在沙田千二米累積兩捷。個人覺得牠並非大超班，相信暫時跑沙田千二米較合適，一切交由練馬師沈集成部署。」而「安頌」今仗開齋兼與幕後同系的「安賞」串Q，主理人王忠秣說：「我養馬多年，記憶所及從未試過『安』系馬構成連贏位。『安頌』馬主呂珍娣是我的太太；『安承』的馬主王賢敏是我的女兒，兩駒都跑得很好，令我十分滿意。蘇偉賢訓練『安頌』得宜，馬兒今場狀態起得很好，巴度的發揮亦值得一讚，此駒是北半球馬，需要時間適應，希望今場開齋後，可以繼續有好成績。」至於「南莊之歌」練者沈集成另贏「博愛友威」起孖，他賽後說：「『博愛友威』上場季內初出跑得第五名，表現不錯，拼後狀態更弗，但牠很難駕馭，幸好潘頓過往贏過，知道牠是尺寸馬，發力點掌握得很好，所以才能令馬兒發揮出最佳水準。」另一方面，周俊樂昨日憑「電玩時代」和「蟲草成名」包辦第一口孖寶，前駒練者韋達說：「當年引入『電玩時代』時，花了很長時間才能運港，之後又需要適應環境，所以延至今季才開齋。此駒上季在三班賽欠運致敗，今仗降四班出賽有利，終於贏出頭馬，而我認為其能力可立足三班。至於周俊樂今場的發揮亦滿分，大家從賽事影片中看似容易，但事實上前段步速非常慢，此駒所守位置可謂相當驚險，但樂仔能將座騎移出外欄發力，表現得信心十足，發揮絕對值得讚許。」而「蟲草成名」馬主米雪在內地拍戲，因此沒有入場，而此駒是高伯新今季的開齋馬，練者賽後說：「『蟲草成名』上場早段略嫌留得太後，落敗可理解，今場用見習生周俊樂收減磅之利，這位年輕騎師今場騎來很有膽色，勇敢地搵位，讓馬兒進佔有利位置，人馬發揮都令我滿意，此駒有卡士，希望升班後繼續有好成績。」此外，莫雷拉昨日在第九場之前不斷熱門倒灶，直至最後兩場才憑「皇龍福將」和「常拼常勇」贏馬，前駒今仗一放到底，馬主區啟光說：「『皇龍福將』過往在四班常負重磅，由於身形所限比較難跑，今場升上三班孭輕磅如釋重負，莫雷拉真是識貨，賽前立即索騎，結果順利勝出。」記者：文傑、亨利、陳嘉甜