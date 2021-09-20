Chok王心得——谷草短途敲外檔馬

回看上一季谷草賽事兩倍以下的全熱門成績，錄得十二冠三亞一季三殿兩負，跑至不入前四名的那兩駒是「輗多福」和「晉神」。來到今季，已舉行了兩次谷戰，B跑道、C跑道各一次，共出現過三匹全熱門，牠們是「有運來」、「多多寶驥」及「俏芳華」，結果悉數勝出，雖然都是「驚風散」冠軍，取勝距離界乎馬頸與馬鼻，但贏了便是贏了。從而得知，谷草全面熱門確有一定穩定程度。不過，話得說回頭，季內兩期谷戰均有不少冷馬出籠，像是十六倍「木火同明」、十二倍「駿爵士」、十倍「睡眠攻略」、十倍「鑽石福星」、十三倍「明欣賞」及廿一倍「和氣生財」，一千米和千二米的部份頭馬排檔更差極，九檔有之，十一檔有之，十二檔都有！而本周三將有四場谷草一千米和千二米賽事，假如有興趣發掘冷門的話，不妨向外檔馬埋手，或有意外驚喜。洪禮賢