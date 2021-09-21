  • 2021年9月21日 星期二
  • 31º
  • 75%
熱門： 選委會中秋節地產股鍾培生鴻星酒家

日報新聞 > 馬經

馬場浮世繪——馬會將擬定回港見習生人選

2021-09-21 列印
　　見習騎師周俊樂於周日贏出「電玩時代」與「蟲草成名」多添兩場頭馬之後，只要再多贏兩場勝仗，其在港頭馬便累積夠七十場，須升格為大師傅。至於陳嘉熙因已年滿二十七歲，故在港贏馬雖遠未夠七十場，今季雖仍獲減七磅的優惠，身分卻已是大師傅。由於快將無見習騎師在陣，為令練馬師和馬主有更多選擇，按照慣例，按目前情況，馬會會開始計畫安排身在海外已受訓一段時間，並且取得良好的成績的見習學員回港出賽。

　　現時在馬會可以考慮的有關人選當中，以在海外已贏出五十三場頭馬的蘇嘉麗，以及贏出二十五場頭馬的呂兆綸最合乎資格，稍後見習騎師學校校長陳念慈、教頭高雅志會與馬會高層開會研究，決定回港人選誰屬。



馬場浮世繪
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
California Rainbow & Caleb's Redemption 2021
下載頭條App
hd