﻿輝灑自如——馬場衣着有要求

馬場各個廂房一直有相當嚴格的衣着要求，愈高級的廂房自然愈講究。董事廂房須整齊西裝加結領帶，遴選會員廂房在指定月份則可豁免繫領帶，至於馬主廂房，則要在西裝外套或領帶中二選其一；其他會員廂房的要求比較簡單，整齊優閒服飾便可。除了廂房，另一個把關嚴謹的肯定是馬匹亮相圈和拉頭馬，一直以來基本要求是整齊西裝（不一定要結領帶），中山裝、獵裝亦接受。而過往另一個必備裝束便是皮鞋，但不知從哪時開始，放寬至穿淨色球鞋也可，甚至去到今個馬季，我已不止一次見到有賓客只穿T恤加西裝外套，加上一對時款的球鞋，就可入亮相圈，整個格調和當年已相差極遠了。朱鎮輝