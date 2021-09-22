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B女靚馬——駿爵士再下一城

2021-09-22 列印
　　第二場「皇寶」上季跑谷草一哩未試過甩獎金，而且跑完上仗之後，好快就上咗從化休息，所以體力方面不用擔心。睇佢近期試閘非常對辦，臨近終點灑開大步，衝勢吸引，身形亦好靚。今次復出配贏馬拍拖莫雷拉，只要早段霸到好位，相信可以輕鬆取勝，同場我會要埋「盈嘉輝」同「信心滿滿」。

　　第六場我揀「駿爵士」做重心，此駒上仗新近贏馬，今場再出雖然升上三班，但勝在磅輕兼勇態保持。其實佢上仗排大外檔都無礙發揮，證明繼續進步，只要巴度發揮得好，唔排除再下一城。配腳我揀「天祿」同「天火同人」。



B女
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