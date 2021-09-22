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伊仁絮語——合衷共濟有的放矢

2021-09-22 列印
　　第五場「冠軍名駒」今仗轉廄初出，雖然跑千二略嫌短，但上季兩度在四班獲亞軍，證明能力不弱。儘管今場潘頓選策「美麗滿滿」，但馬兒早前試閘表現頗佳，憑新鮮感角逐谷草千二，可望藉有利檔位製造驚喜。上季葉楚航與梁家俊合作五度勝出，今季開鑼日首戰亦憑「得賞」旗開得勝，有力延續佳績。

　　第八場「合衷共濟」上季曾因腳患而休戰多時，但復出後表現尚算不俗，近四仗均跑入前四名；上仗季內初出也得季軍，僅在終點前才被對手追過而輸半身位，喜見承接上季尾勇勢。此駒前仗跑谷草追入第三，僅負於大熟大勇的「多多寶驥」及「以戰養戰」，今仗繼續由潘頓主轡，實屬有的放矢。



Ian
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