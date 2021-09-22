伊仁絮語——合衷共濟有的放矢

第四場四班一○○○米。此場原本屬意「銀河飛馬」，但想不到此駒竟成為《星島馬訊》題王，要知道賭馬格言是要與公眾為敵，尤其一匹理應不算公眾熱門的馬竟然成村人吼實，總覺事情不妙。 最後決定扭軚提供原本是第二選半冷的「蒲俠超得」。此駒上季一再虎頭蛇尾，一早已指出唯一解決辦法是轉跑最短途的一千米，因為雖然大部分短途馬都能應付千二，但亦有少數力短仔是例外，可博此駒是力短而非能力太不濟。 上仗「蒲俠超得」終於試跑谷草一千，又一次領放至最後百多米停步力弱，最後一個希望都幻滅了，相信今次或會換來較好分頭，如是者，筆者願意試多次。雖然上仗看段速早段只是正常而不算快步速，但「蒲俠超得」早段被內側...

2021-09-22