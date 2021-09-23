希斯起孖升榜首 方嘉柏食頭尾胡 潘頓三W日日贏

昨晚谷中舉行八場賽事，潘頓與希斯合作勝出「赤馬雄風」和「人和家興」，另外再贏羅廄「美麗滿滿」，最終成為騎師王。其餘方嘉柏憑「快步速」和「帆哥兒」梅開二度，容天鵬則憑「皆大開心」打開今季勝門。潘頓昨晚憑「赤馬雄風」、「美麗滿滿」和「人和家興」中三元兼成為騎師王，查騎者在開季至今的六次賽事次次有馬贏，手風明顯大順。至於希斯今仗憑「赤馬雄風」和「人和家興」起孖，升上練馬師榜首位，同樣搏殺得心應手，他賽後說：「今仗潘頓出閘後迅即為『赤馬雄風』搶得好位放頭，可以說是致勝關鍵，贏馬他居功至偉。此駒目前已經勝出四場頭馬，表現令人非常滿意，我認為牠在四班評分未盡，而且會專注跑谷草一哩爭功。『人和家興』上季交出兩場頭馬，已經顯示本身質素，今季轉五歲體形更加強壯，演出亦繼續進步，所以今場能以破紀錄時間取勝，當然排三檔也有幫助。由於此駒跑谷草成績優異，因此之後會以百萬挑戰盃為部署目標，並於三周後再上陣。」此外，方嘉柏昨晚包辦頭尾胡，第一場勝出「快步速」，而尾場則贏「帆哥兒」，前駒今仗大熱掄元，賽後方嘉柏說：「『快步速』剛戰只是僅敗，但跑過兩場之後狀態更佳，於是我決定相隔一周匆匆再戰，並且卜定莫雷拉策騎，今場對手中缺乏具前速馬匹，所以我們採用主動跑法發揮，馬兒搶出後全程走勢甚順，就此一放到底。此駒今季全面成熟，希望升上三班後，仍能夠憑藉輕磅，在季內再贏一場頭馬。」另一方面，蔡明紹、梁家俊和何澤堯三位華將昨晚亦有馬贏，前者策騎「皆大開心」爆十九倍冷W，為容天鵬打開今季勝門，賽後練者說：「『皆大開心』是遲熟型馬，上季中才開始適應水土，而陣上的演出亦轉趨穩定。此駒性能偏長，今場排十檔形勢不算太好，而且負一三三重磅，但最終仍可取勝，相信升上四班會足夠有競爭力。」而梁家俊則以丁廄「銀河飛馬」報捷，練者丁冠豪表示：「『銀河飛馬』的底質比較弱，而且利跑新鮮感，上季初出便是養精蓄銳下取勝，今季其部署照辦煮碗，同樣是季內初出即憑新鮮感搏殺，下場牠要升上三班，對手無疑更強，這可能比較吃虧，至於跑谷草一千米或千二米，我仍要與梁家俊再作研究。」至於何澤堯則勝出大熱門的「百勝名駒」，練者呂健威說：「『百勝名駒』之前出閘有點問題，但目前已經解決，上仗牠影相僅敗主因欠運，今仗再跑刻意跟前一點，因為預期沒有步速，結果跟隨放頭馬之後，直路一攻而破。此駒目前已經適應水土，狀態全面到位，之後會主攻跑馬地百萬挑戰盃。」記者：文傑、亨利、陳嘉甜