新馬季開鑼至今，不論騎練，唯獨潘頓能每次賽事都取得頭馬進帳，於剛周三晚的跑馬地夜賽更連中三元，暫以十一場頭馬在騎師榜上一馬當先。周日沙田賽事，潘頓繼續手握重兵，大有機會延續勝纜。昨晨收操後，潘頓表示對兩匹於開鑼日新勝的「肥仔叻叻」和「包裝長勝」最感樂觀。「肥仔叻叻」於上季尾初出即勝後，即被練馬師希斯多番品題，謂將是他今季爭逐大賽的重要棋子，果然馬兒在開鑼日配田泰安復出即攻下特首盃，周日由潘頓接手出戰二班千二米，潘頓分析︰「『肥仔叻叻』上仗贏馬走勢出色，馬兒今季已經五歲，如果進度持續，便有機會出戰大賽。雖然今仗回到二班賽上陣，但牠絕非無懈可擊，例如今仗負磅較上場驟增二十磅，另外牠上季至今兩場勝仗，均得到早段快步速幫助，今仗是否在同一環境下競逐乃未知之數，不過這正好考驗其真正實力，希望屆時再跑出水準，取得跨季三連捷。」「包裝長勝」上季尾初出即勝，接着在開鑼日克服重磅再捷，今仗升三班跑贏馬路程田草千二米，潘頓說︰「雖然『包裝長勝』上場輕鬆贏馬，但畢竟年幼出賽經驗少，沿途走勢仍嫌稚嫩，正因為這個原因，加上今季暫時只上陣一次，所以今仗繼續競逐同程千二米，待稍後再進步成熟時，才逐步增程出擊，希望馬兒維持進步表現，再贏一場頭馬歸來。」對於出戰今季首場級際賽慶典盃的「川河尊駒」，潘頓則表示對這匹方廄馬早前試閘的表現不太滿意，但仍冀望該課有助馬兒提升狀態。「雖然『川河尊駒』今仗負頂磅上陣，但牠的級數不用置疑，加上本身鬥心甚頑強，故此未嘗不可以在這場三級賽走入前列，甚至擊敗對手贏馬。」潘頓續道。特約記者：文傑