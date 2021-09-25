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馬場浮世繪——精闢圖像日前離世

2021-09-25 列印
  南非賽馬史上贏取最高獎金賽駒「精闢圖像」，於前日在其出任種馬的Hemel'N Aarde Stud牧場離世，終年十七歲。「精闢圖像」在南非服役時由馬佳善訓練，三歲時勝出好望角堅尼和好望角打吡，成為○六/○七年馬季南非最佳三歲馬。

  在四歲時「精闢圖像」被運往杜拜出賽，轉交由布學文訓練，起初由莫雅策騎，在傑貝哈得錦標跑第二，後來出戰國際一級賽杜拜免稅店錦標，回配曾替其贏馬的騎師馬安東，最終擊敗日本馬后「伏特加」和香港馬王「牛精福星」贏馬，其後「精闢圖像」再贏出當年新加坡全年最高獎金大賽。



  「精闢圖像」服役時間共贏出十場頭馬，取得獎金約二千四百萬港元。

馬場浮世繪
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