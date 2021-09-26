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頭號目標——獨角寶寶打鐵趁熱

2021-09-26 列印
　　第三場四班一四○○米。「獨角寶寶」上仗季內初出跑同程，因其在港三季的首仗演出都不算好，所以未有太大憧憬，可是在中段與「插班生」互燒而一度拋離了守三四位的「果然友」近三身位之下，直路上非但不算潰敗，甚至最後能與「果然友」同到終點，表現比預期好。

　　再者，「獨角寶寶」為北半球馬，直到上季才可打疊幾仗有穩定演出，某程度反映上季才真正完全適應環境。六歲自購馬經過兩三季時間韜光養晦，料不會再歎慢板，既然今季狀態來得快，難得排一檔兼遇上此組對手不強，必把握機會盡快爭功，若屆時跑道及場地偏差一如賽前預測般利內疊前置，更如虎添翼。



仲達
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