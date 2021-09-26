B女靚馬——勝得精彩人強馬勇

收到一封自稱電訊公司發來的電郵，說電訊公司電腦系統更新，用戶的電郵資料也必須更新，不然就如何如何，然後要我點開「在此處更新」的按鈕。 我當然不會去點開那個按鈕，因為我用開的電訊公司是香港的，香港電訊公司發的中文電郵是繁字的，而這一封要我更新資料的電郵是用簡體字寫的。很明顯，又是詐騙電郵。到底詐騙甚麼不知道，但你把自己的資料傳給他們，總不是甚麼好事。話再說得徹底一點，即使這是一封繁體字的電郵，我也不會理睬，因為這不是電訊公司的行事手法。 有道是「好奇害死貓」，許多人就是死在「好奇」這兩個字上。人不是不可以好奇，但要有常識，常識會告訴你值不值為某件事情好奇，也大概知道甚麼樣的好...

2021-09-25