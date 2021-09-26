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B女靚馬——勝得精彩人強馬勇

2021-09-26 列印
　　今日得兩場泥地賽事，先睇第四場「活力爵士」。此駒上仗久休復出跑第四，經過一場熱身賽，今場再出只會更好。睇返佢上仗出閘反應迅速，沿途亦守好位，但轉彎之際嫌鞍上人發揮猶豫，不過最終都有獎金。今場繼續負輕磅，只要蔡明紹拿捏得好，相信有機會打開勝利之門。同場我會要埋「八卦」同「福喜多多」。

　　另一心水馬就推介第七場「勝得精彩」，此駒上季贏千四米，肯定路有專長。睇返佢晨課表現，身形操得好靚，試閘走勢亦吸引，狀態肯定唔差。今場參賽馬唔算多，本身繼續配贏馬拍檔田泰安，我對呢對人馬組合充滿信心。同場我揀埋「達心星」同「飛輪閃耀」。



B女
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