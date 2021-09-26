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伊仁絮語——激賞回師強項泥料

2021-09-26 列印
　　第二場「激賞」剛戰跑谷草一千米，頭馬「人和家興」打破場地紀錄時間，敗在對手太強而已，本身於直路階段略為追前，算是有點走勢。今仗匆匆再戰兼回師強項泥地千二米，當然更有把握。雖然此駒已屆七歲，但上季在此程僅以半個馬位負於「文明之星」，卻能擊敗「公証福將」及「多多寶驥」，證明仍具戰鬥力。以往曾在九十四分贏馬，現評分已跌至歷來新低，今仗有「輗多福」在陣，賽事步速應該不會太慢，將有助其發揮，值得留意。

　　第三場「獨角寶寶」上仗復出臨場票如雨下，然而早段與輕磅馬「插班生」纏鬥，終在最後一百米乏力而負於「鋒芒快露」得第六名。經熱身之後，復課見其狀態更銳，今仗喜逢一檔，有機會成為彭國年帶季內首場頭馬。對手有降落四班後即連場接近的「忠誠駒」，以及上仗克服外檔入位的「金鼓雷鳴」。



Ian
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