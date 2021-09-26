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重點出擊——東龍陣一放絕塵

2021-09-26 列印
　　第一場四班千二米「東龍陣」，上季延至季中打後才上陣三次，擺明健康欠佳，事實上其傷患記錄可謂水蛇春咁長，裏裏外外都出問題，投注這類傷患馬無疑令人憂慮，但好處是一旦重納正軌，幕後必不作保留。

　　查「東龍陣」前季兩捷分别在田草及泥地千二米建功，短途性能早已定型，但上仗作季內初出，卻選擇增加難度跑千四，顯然是旨在熱身，但竟能在跑道模式不太利放之下，直路走內疊不利路段而只輸四身位，實在令人驚喜，查當日其餘轉彎路程賽事，只得「包裝長勝」能以超班質素一放到底！



　　無疑，「東龍陣」早段受惠慢步速，但當日的上名馬以後追為主，再者千四亦嫌長，故伸算其表現並不算差。今仗縮程重返首本路程，同場前置型馬也不多，有望一放絕塵。

安西教練
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