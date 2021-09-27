告東尼梅開二度 潘頓巴度騎師王平頭 二郎慶典盃放到出冷

昨日舉行國際三級賽慶典盃，結果由東廄「二郎」爆冷奪標，馬房另贏「將俠」起孖。至於潘頓勝出「打鐵趁熱」和「包裝長勝」，巴度贏「遨遊之星」和「必長勝」，而且二人都另獲兩亞一季，結果壓倒同是三十四分而僅贏一W的莫雷拉，成為平頭騎師王。告東尼馬房昨日憑「二郎」和「將俠」起孖，前駒今仗爆出二十四倍W，捧走國際三級賽慶典盃，馬主黃展亮賽後說：「『二郎』今場雖然取勝，但大家看看其獨贏賠率，就反映我和馬迷一樣，信心其實不大，此駒早前表現低落，可能因為評分高企需要調整，很開心今場可以取得季內首場分級賽冠軍，一切全靠練馬師告東尼悉心部署，臨場騎師蔡明紹亦發揮出色，而今天的場地利放也是致勝原因。」至於潘頓昨日憑葉廄「打鐵趁熱」和沈廄「包裝長勝」起孖後，暫時今季次次賽事都有馬贏，前駒「打鐵趁熱」馬主黃業光賽後說：「我把馬兒起名為『打鐵趁熱』，是因家父是做五金的，而今場勝仗要歸功練馬師葉楚航，他很用心地部署和訓練此馬，由於這駒與潘頓非常合拍，因此練者一早已卜定潘頓今場壓陣。」而「包裝長勝」馬主李文俊透露：「『包裝長勝』今場贏得比較驚險，其實賽前潘頓已經對我表示，同場的『五門齊』實力強橫，因為兩歲時已能在二級賽有高水準表現，將是我們最強對手。『包裝長勝』在港三戰三捷，希望牠繼續進步，再有好表現。」練者沈集成則表示：「我要多謝『包裝長勝』馬主的支持，此駒今場行沙圈雖然有汗，但已經不似以往般周身濕，相信未來可以增程而戰，但暫時仍會跑千二，至於會否以四歲馬系列為目標，一切要視乎馬兒的健康而定。」此外，巴度昨日憑容廄「遨遊之星」和文廄「必長勝」梅開二度，前駒練者容天鵬指：「『遨遊之星』今場並非田泰安棄騎或揀錯馬，而是他一早答應策騎同場的『雲彩飛揚』。前駒曾做過喘鳴手術，今場順利擺前走有利發揮，結果險勝而回。」另一方面，黎海榮和潘明輝昨日都打開今季勝門，前者策騎「豐彩華庭」險勝，賽後練者何良說：「『豐彩華庭』過往曾數度與頭馬擦身而過，運氣始終差一點，今場終於可以敲響勝利之門，令我十分開心。黎海榮很懂得『豐彩華庭』的馬性，今場的發力點掌握得非常準確，把該駒的實力發揮出最佳水平，我也替騎者高興，此駒忠心肯跑，演出非常穩定，希望之後繼續有好表現。」而潘明輝則策騎「源源動力」一放到底，練者羅富全表示：「『源源動力』上場跑泥地，因為不喜歡鬆軟的泥頭而落敗，因此今場轉爭草地，其實牠贏得很驚險，非常幸運，因為再跑多一步的話，可能已被『順意寶』趕過。『源源動力』是大步馬，需要自行前領，沿途跑得舒服，才能發揮出應有的水準。」記者：文傑、亨利、陳嘉甜