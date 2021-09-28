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馬場浮世繪——容少文暫代黃裕亨任姚廄駐穗副練

2021-09-28 列印
  較早前本報報道，姚本輝馬房中，負責在從化訓練基地工作的副練黃裕亨因須立即回港處理私務，故要另覓人選代替。有消息指，馬會牌照委員會將簽發臨時副練馬師牌照予容少文，生效期至十一月中為止，而黃裕亨已經通知馬會，其養傷和處理私務所需時間要多久。至於他稍後返回從化崗位，亦須隔離檢疫二十一日，所以預期他最快要十一月中左右，才能返回工作崗位。

馬場浮世繪

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