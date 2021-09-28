馬場浮世繪——安妮公主任凱旋門頒獎嘉賓

美斯今夏加盟巴黎聖日耳門後，將於今晚歐聯A組主場首遇恩師哥迪奧拿領軍的曼城。面對聖日耳門着重個人能力的踢法，一向以團隊足球掛帥的哥式曼城勢佈下天羅地網，兩大守將魯賓戴亞斯和費蘭甸奴更成封鎖美斯的關鍵，而戴亞斯更放下狠話說：「無論對手是誰，我們都勇於挑戰。」，一於捧曼城。（Now643台周三凌晨3:00直播） 對上一次哥迪奧拿和美斯師徒對戰已經數到一六至一七球季的歐聯分組賽。今仗面對以美斯為首、單打獨鬥能力極高的聖日耳門，哥帥今仗無疑要佈下天羅地網作應對，中堅魯賓戴亞斯和防守中場費蘭甸奴就成為其中關鍵。前者今季各賽事場均交出一點三次攔截和三次解圍，費蘭甸奴的場均攔截更...

2021-09-28