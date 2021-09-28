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馬場浮世繪——安妮公主任凱旋門頒獎嘉賓

2021-09-28 列印
  歐洲全年最重要的大賽之一，第一百屆法國凱旋門大賽，將於香港時間周日晚上在法國隆尚馬場舉行。法國馬會日前宣布，前任國際馬術總會主席英國安妮公主將出席當日賽事，並擔任頒獎嘉賓，負責把凱旋門大賽獎盃頒予勝出馬匹的馬主、練馬師及騎師。

馬場浮世繪

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