﻿輝灑自如——拍賣會 抗疫有方

近年成為香港馬主買馬熱點的幾個南半球兩歲馬試跑拍賣會，將在下月底和十一月初陸續舉行。悉尼的殷利殊為十月廿六日，黃金海岸的神奇百萬為十一月八日，而較多人留意的紐西蘭純種馬公司拍賣會，則於十一月十七日及十八日。別以為還有一個月的時間，要在芸芸拍賣馬中篩選出合心水的馬匹，再逐匹觀看試跑片段，然後比較估測到底馬兒會否配合到預算，其實是相當花時間的過程。雖然在疫情持續影響下，通關仍然無期，但這兩年間彼邦的拍賣公司都已經完全做好應變，安排人員根據海外買家的要求去檢視馬匹，如果需要某些特定部位的照片或片段，一般都可以在短時間內準備妥當，試跑片段也拍攝得愈來愈長，不像以往只得單單最後二百米，的確有賓至如歸的感覺也。朱鎮輝