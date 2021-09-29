馬場浮世繪——野田重擊復出爭短途馬錦標

周日日本中山競馬場將舉行國際一級賽短途馬錦標，屆時去屆香港短途錦標冠軍「野田重擊」將力圖成為日本賽馬史上，第六匹能夠於同年包辦高松宮紀念賽和短途馬錦標的賽駒。練馬師安田隆行日前接受訪問時表示，「野田重擊」今年四月在香港出戰主席短途獎時，因起步緩慢失位，途中走勢並不順暢才致敗，令他感到無奈。他又謂自此讓馬兒休戰五個多月，而此舉有助平衡馬匹的身體狀況和角逐情緒，令牠復出時表現更佳，而期間操練循序漸進，目標直指今仗。安田隆行另透露，「野田重擊」今仗主要對手，是在高松宮紀念賽得亞軍並新勝人馬錦標的「拉丁城市」，以及人馬錦標的亞軍「妙發靈機」，但他對「野田重擊」的機會仍樂觀。他又謂之後目標是來港衞冕香港短途錦標戰，不過希望先可在短途馬錦標奪魁。馬場浮世繪