法國騎師巴度近期成績穩步上揚，上周日憑「遨遊之星」和「必長勝」起孖後，季內累積六場頭馬在騎師榜上排名攀升至三甲末席。周五國慶日賽事，巴度將策七駒謀功，他認為「聚才」和「競駿翩翩」俱有備而臨，雙雙在合適路程出擊，有望能夠取得佳績。「聚才」於前季曾在巴度胯下取得三連捷，馬兒上仗作轉投希廄後的首戰兼初跑一千米直路賽，配上薛恩後上贏馬，周五列陣於三級賽國慶盃，重掌帥印的巴度分析︰「前季我夥拍『聚才』贏馬時，對牠一直寄望甚殷，只是後來健康出現問題，表現才未能再進。不過從上場贏的走勢推斷，馬兒已經重上正軌，陣上能夠發揮出應有實力。雖然『聚才』今仗是初跑三級賽，將遇上實力更的強對手，但牠乘勇而臨跑贏馬路程，加上身負輕磅，當有機會爭取連捷。」競駿翩翩試閘好蘇偉賢馬房的「競駿翩翩」上季曾經走得接近，早前交由巴度過檔試泥閘跑第一，今仗由他策騎出戰四班千二米，騎者說︰「『競駿翩翩』上季表現尚非太差，今季踏入五歲，應該還有進步空間，試泥閘時更是前速後勁俱備，反映其狀態和成熟程度均有進展，今次出戰田草千二米，即使未必是牠正宗路程，亦應有機會走得接近，而今仗成績如何，將有助練馬師日後部署時作為參考。」最後，巴度提到蔡廄「有緣人」上仗是手術後久休復出，在田草千四米跑得第五的表現不差，雖然落後頭馬逾四個馬位，但沿途走勢不俗，所以相隔十多天再跑同程，他很樂於再次操刀。巴度又指今次對手的實力跟上場相若，「有緣人」只要表現續進，便有望跑得更加接近歸來，甚至有力走入三甲。特約記者：文傑