順理成章——中華盛景國慶出頭

剛周日田草的C+3跑道偏差十分嚴重，連場轉彎賽事都大利貼欄前領，而直路上也出現近內欄路段場地較中外疊乾快的情況，形成後上形勢更吃虧，所以除了頭場的「有苗頭」之外，其餘各場能率先沿欄領放的馬，基本上便可帶到終點。明天上演國慶日賽事，用回全闊的A跑道，應不會再出現嚴重傾側之偏差。初步看來，最後三場的形勢似較明朗。第八場國際三級賽1000米，「當家猴王」休出例好，回師直路賽威力無減，是今屆國慶盃的爭標主角。第九場第三班1600米，「凌駕」剛戰於直路受困到終點，實力未有真正發揮，今仗再戰同程並換人執韁，若沿用均速前置跑法，仍是坐位望贏之材。第十場第三班1200米，「中華盛景」上仗初跑千四米得殿軍的表現已然不差，今賽回師千二米，對手相對未如上仗般強，可取得在港首捷。章名