重點出擊——包裝太保 最可信

近期賽事焦點都聚焦在周俊樂身上，無可否認其騎功確實進步。隔夜執筆之時，樂仔的座騎連場成熱，比起莫雷拉和潘頓更有號召力，若他在今日較早場次贏夠七十場頭馬，由於餘下賽事仍獲減五磅，變相可賺優惠，因此惹來人人追捧，實在無可厚非。環顧第七場各參戰馬，當中半數出自季內總場次010，計名次當然以「加州得迅」及「雪山飛狐」跑獲冠、亞軍成績較好，尤其後駒有樂仔的優惠概念更可取。但考慮到該賽早段步速偏慢，就連一向在沙田演出較差的「電訊巴打」也上名，反映前兩駒串Q可能靠賺形勢。比較起來，名次較後的「包裝太保」最為可信，因為除了上仗蝕步速，上季805場次即使讓「雪山飛狐」十三磅之多，也僅落後半身位過終點。再者牠該役是前四名馬當中唯一靠後追，兼走外疊蝕場地，論條件今次有力反先。安西教練